В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (IV класс). Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Высокая пожароопасность лесов в Татарстане сохранится с 21 по 26 апреля. Она наблюдается в республике с 13 апреля, когда было объявлено первое штормовое предупреждение.



Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.



В 2022 году в Татарстане штормовое предупреждение о пожароопасности лесов продлевали неоднократно. Оно действовало в том числе и в сентябре.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина