Владимир Путин спрогнозировал усиление в мире тенденции к многополярности

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Президент России Владимир Путин считает, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. Об этом он заявил на заседании Совета по местному самоуправлению.

— Тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто этого не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать, — сказал российский лидер.

Путин добавил, что те, кто воспрепятствует этому процессу, только столкнуться с дополнительными проблемами. Россия же, по его словам, идет «своей дорогой».

В конце прошлого месяца президент РФ утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. Содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики.

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Айрат Назипов