В Татарстане сохраняется импортозависимость по семенам технических культур

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане сохраняется импортозависимость по семенам технических культур. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета РТ.



К решению вопроса зависимости от импорта он предложил подключить научные центры.

В целом в 2022 году объем импорта в Татарстан в физическом выражении сократился на 20%, рассказал Алексей Песошин. В республике, напомнил он, сформирована собственная база импортозамещения.

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На коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана раис республики Рустам Минниханов рассказывал, что зависимость от импорта семян технических культур остается высокой. «Необходимо создавать такие центры, чтобы мы не импортировали эти семена», — заявил он.



Напомним, импортозамещением во всех сферах в России начали активно заниматься после введения Западом антироссийских санкций. Они последовали как ответ на начало 24 февраля 2022 года специальной военной операции.



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Татьяна Демина