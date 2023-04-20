В Татарстане сохраняется импортозависимость по семенам технических культур
В Татарстане сохраняется импортозависимость по семенам технических культур. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета РТ.
К решению вопроса зависимости от импорта он предложил подключить научные центры.
В целом в 2022 году объем импорта в Татарстан в физическом выражении сократился на 20%, рассказал Алексей Песошин. В республике, напомнил он, сформирована собственная база импортозамещения.
На коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана раис республики Рустам Минниханов рассказывал, что зависимость от импорта семян технических культур остается высокой. «Необходимо создавать такие центры, чтобы мы не импортировали эти семена», — заявил он.
Напомним, импортозамещением во всех сферах в России начали активно заниматься после введения Западом антироссийских санкций. Они последовали как ответ на начало 24 февраля 2022 года специальной военной операции.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым