В Госдуме предложили удвоить лимит по семейной ипотеке в городах-миллионниках

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой России инициативу об увеличении максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

— В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей, — сказал член комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергей Колунов.

По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. Если говорить о Казани, то увеличение стоимости составило 28,3%. Стоимость двух- или трехкомнатной квартиры площадью 60—70 квадратных метров в столице Татарстана может достигать 12 млн рублей, отметил Колунов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Увеличение лимита позволит большему количеству семей приобрести новое комфортное жилье в новостройках. Станут доступнее именно трех- и четырехкомнатные квартиры, а среди семей именно они наиболее востребованные, — поделился своим мнением собеседник.

По мнению депутата, мера не должна привести к росту цен в новостройках из-за ажиотажного спроса.

В Татарстане в январе и феврале было зарегистрировано более 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше, чем годом ранее. На жилые помещения оформлено более 7 тысяч ипотек, свыше 5 тысяч — на земельные участки.

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Айрат Назипов