Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил об отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что уходит в отставку, об этом он написал в своем telegram-канале.



Усс указал, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом губернатор продолжит работу по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

— Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Александр Усс был назначен на должность врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года — он сменил на посту ушедшего в отставку Виктора Толоконского. В 2018 году Усс одержал победу на выборах губернатора. До этого он руководил краевым парламентом в течение 20 лет.

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Маргарита Головатенко