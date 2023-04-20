Центральный рынок в Зеленодольске переформатируют в торговый комплекс

«Само понятие «рынок» накладывает определенные ограничения»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об изменении Плана организации розничных рынков на территории республики. Согласно документу, из него исключается универсальный рынок в Зеленодольске, расположенный по адресу ул. К. Маркса, д. 39.

Как пояснила «Реальному времени» начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова, объект переформатируют в торговый комплекс. Решение было принято мэром Зеленодольска Михаилом Афанасьевым.

— Это делается в первую очередь для развития данного торгового объекта и в целях предоставления более выгодных условий для развития предпринимательства. Само понятие «рынок» накладывает определенные ограничения, теперь же, с переформатированием объекта в «торговый комплекс», появятся новые возможности для ведения бизнеса и его последующего расширения, — отметила она.

Места для желающих реализовывать свою сельхозпродукцию сохранятся, традиционно будут проходить и сельхозярмарки.

Собственник торговой площадки также не меняется, это АО «Дары природы», созданное почти 30 лет назад — в мае 1994 года. По итогам 2022 года компания зафиксировала убыток в 22,2 миллиона при выручке в 42,1 миллиона рублей

«Все как всегда, в детстве рынок был обширным, богатым, а сейчас обмельчал»

Отзывы у рынка в основном положительные, но есть жалобы на парковку:

— Все как всегда, в детстве рынок был обширным, богатым, а сейчас обмельчал, но нужные вещи можно купить, цены как у всех, можно и в магазине купить. Достопримечательность в том, что он времен Советского Союза, везде огорожено, нет парковки для машин.

Фото: скриншот google.com/maps

— Обыкновенный блошиный рынок, на машине в час пик не найдешь парковку, не предназначен для больших скоплений машин, лучше поставить автомобиль где-нибудь в стороне и сходить пешком, хотя в городе места ни черта не найдешь для парковки в час пик.

Чибрикова пояснила, что в дальнейшем предусматривается комплексное развитие данной территории.

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Дарья Пинегина