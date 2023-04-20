Банк Хайруллиных вступает в дело о банкротстве производителя «летающих тракторов»

Требования Хайруллиных к фирме «МВЕН»

Казанский «Энергобанк» — финансовый актив семьи Хайруллиных — добился запрета на проведение первого собрания кредиторов фирмы «МВЕН» — известного производителя самолетов Т-500 для сельхозавиации. В феврале на предприятии ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение, а на этой неделе банк попросил ввести обеспечительные меры, пока суд не рассмотрит его заявление о включении в реестр кредиторов должника, предъявив требования на 22 370 101,08 рубля.

В обоснование необходимости принятия запрета «Энергобанк» указал на следующие обстоятельства. Вскоре после введения наблюдения в фирме «МВЕН» банк подал заявление о включении в реестр требований кредиторов производителя «летающих тракторов», указав сумму требований в 22,37 млн рублей как обеспеченную залогом. Заявление приняли к производству, судебное заседание назначили на 19 мая.

— Судом установлено, что в случае удовлетворения указанного требования в размере 22 370 101,09 рубля указанное требование способно повлиять на принятие решений первым собранием кредиторов должника. Таким образом, принятие решений по вопросам повестки дня первого собрания кредиторов нарушит права заявителя на участие в собрании кредиторов должника, — указал арбитраж и удовлетворил ходатайство.

«Энергобанк» добился запрета на проведение первого собрания кредиторов фирмы «МВЕН». Фото: realnoevremya.ru

Предъявить доказательства по залогу имущества

В качестве третьих лиц суд привлек к спору двух сооснователей фирмы «МВЕН» Михаила Невельского и Виктора Ермоленко, а также сына последнего, руководившего фирмой с 2018 года, — Илью Ермоленко. Кроме того, были привлечены казанское ООО УК «Смарт», московское ООО «Ресо-Лизинг», АО «ВЭБ-Лизинг» и Минземимущество РТ.



Еще в феврале, принимая заявление банка, суд указал его представителям на необходимость предъявить доказательства в обоснование своих требований, а для этого представить следующие документы:

по договору залога имущества №17168/1 от 14.07.2017:

— сведения о принадлежности должнику незавершенного строительством здания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, кадастровый №16:50:230102:180 (выписка из ЕГРН и т.д.).

— сведения о регистрации ипотеки на данный объект. по договору залога №18191/2 от 26.09.2018:

— сведения о принадлежности должнику имущества, переданного в залог;

— сведения о реальном наличии имущества. по договору залога товаров в обороте №18191/3 от 26.09.2018:

— сведения о принадлежности должнику имущества, переданного в залог;

— сведения о реальном наличии имущества. по договору залога №18191/4 от 17.06.2019:

— сведения о наличии у должника прав требования к лицам, указанным в данном договоре залога (договоры, судебные акты и т.д.). по договору залога №18195/5 от 24.09.2020:

— сведения о реальном наличии предмета залога. по договору об ипотеке доли в праве общей собственности на недвижимое имущество №18191/6 от 24.09.2020:

— сведения о принадлежности должнику ½ доли на земельный участок по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, кадастровый №16:50:230102:79 (выписка из ЕГРН и т.д.);

— сведения о регистрации ипотеки на данное имущество. копия договора поручительства №18191/1пф от 26.09.2018 г.; копия договора поручительства №18191/2пф от 26.09.2018 г.; копия договора поручительства №18191/3пю от 02.11.2021 г.; копия мирового соглашения, заключенного между кредитором, должником, Ермоленко В.С., Невельским М.А.; доказательства направления копии заявления и приложенных к нему документов в адрес должника и временного управляющего; уточнить просительную часть требования, указать, какую сумму залогом какого конкретного имущества заявитель просит включить в реестр требований кредиторов; указать признаки залогового имущества.

В качестве третьих лиц суд привлек к спору двух сооснователей фирмы «МВЕН» Михаила Невельского и Виктора Ермоленко (на фото). Исходник: tatarstan.ru

Документы частично были предъявлены и приобщены к делу, для сбора остальных суд установил срок до 21 апреля.



Проблемы производителя «летающих тракторов»

Начальную процедуру банкротства в фирме «МВЕН» ввели по иску КНИТУ КАИ с суммой требований в 17 млн рублей. Сейчас еще одним крупным кредитором в деле может стать «Энергобанк», предъявивший счет должнику на 22,37 миллиона.

Судебные тяжбы между КАИ и фирмой «МВЕН» идут с 2019 года, вуз требовал с компании 25 млн рублей. Долг образовался по договору о софинансировании и дальнейшем использовании результатов исследований №2786 ИП от 2 декабря 2017 года. Соглашение заключили КНИТУ-КАИ (участник конкурса), фирма «МВЕН» (индустриальный партнер и исполнитель) и Минобрнауки России, субсидировавшее проект на 250 млн рублей. Стороны договорились о разработке 9-местного самолета с отсеком для размещения быстродействующей системы спасения.



Но сроки работ были сорваны, соглашение расторгли. «МВЕН» указал на тяжелое финансовое положение, решив отказаться от дальнейшего участия в качестве индустриального партнера. Дело в том, что в 2018 году соучредитель фирмы Михаил Невельский попал под подозрение в покушении на хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ, что произошло накануне сдачи «Ростеху» партии самолетов Т-500 на 200 млн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Воздушные суда заказчик не получил, и ОНПП «Технология» обратилось в суд. С предприятия планировали взыскать 140 млн рублей задолженности по договору на сборку 10 самолетов МВ-500 (Т-500) из-за невыполнения условий договора. Но Арбитражный суд РТ отклонил иск, апелляционная инстанция утвердила это решение.

Фирму пыталась обанкротить и другая компания — ООО «Аэропрактика» из Иннополиса — из-за долга почти в 25 млн рублей. Одним из ее совладельцев (через ООО «Дигинавис») является бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров. Но суды отказали во введении наблюдения — задолженность за фирму частично погасило ООО «З-Сити», в результате чего размер долга общества «МВЕН» составил ниже порога, необходимого для возбуждения дела о банкротстве должника.



Василя Ширшова