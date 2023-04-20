Армения готова разместить миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны разместить миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном. Также он назвал соответствующие условия.

— Готова не только Россия, готова и Армения, мы изложили нашу обеспокоенность, наши пожелания, чтобы миссия ОДКБ была эффективной, что важно для нашей страны и региона, — передает его высказывания ТАСС.

По словам Пашиняна, ожидания от миссии у страны намного выше, чем от миссии Евросоюза.

Фото: kremlin.ru

В начале года в Минобороны России сообщили о планах проведения совместного учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении. Спустя время Минобороны Армении известило организацию о нецелесообразности проведения учений на территории ее страны.

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Айрат Назипов