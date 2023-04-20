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Госсовет Татарстана расширил полномочия раиса республики

12:49, 20.04.2023 1
Госсовет Татарстана расширил полномочия раиса республики
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана в первом чтении и в целом приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан». Документ изложили в новой редакции.

— Следует отметить, что законопроект максимально сохраняет действующую систему органов исполнительной власти республики. При этом часть вопросов, которые ранее регулировались на законодательном уровне, будут регулироваться на уровне указа раиса и постановления Кабинета министров, — рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

К исключительному ведению раиса Татарстан отнесли утверждение системы и структуры органов исполнительной власти республики. Ранее ее устанавливал Госсовет республики, а высшее должностное лишь определяло структуру.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Принятие законопроекта о внесении изменений в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативно-правовых актов. Дополнительные средства из регионального бюджета также не понадобятся.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    как? Раис относится к исполнительной ветви власти? Тогда зачем нужен его аппарат и председатель правительства, если есть раис и правительство республики?
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