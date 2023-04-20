Красноярский край возглавит замминистра финансов Михаил Котюков

Красноярский край возглавит замминистра финансов Михаил Котюков — он займет этот пост вместо Александра Усса, сегодня объявившего об отставке.

Вступить в должность Михаилу Котюкову предложил президент РФ Владимир Путин. Замминистра поблагодарил за доверие и дал утвердительный ответ. Он заявил, что применит в Красноярском крае весь потенциал, который наработал, сообщает RT.

Александр Усс сегодня сообщил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне после встречи с президентом РФ. При этом губернатор продолжит работу по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Усс был назначен на должность врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года — он сменил на посту ушедшего в отставку Виктора Толоконского. В 2018 году Усс одержал победу на выборах губернатора. До этого он руководил краевым парламентом в течение 20 лет.

Котюков родился в Красноярске, закончил Красноярский государственный университет. Начал карьеру в финансовом управлении администрации Красноярского края.

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Маргарита Головатенко