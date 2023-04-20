Рустам Минниханов: в Татарстане сохранен рекордный ввод жилья — более 3 млн квадратных метров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Как глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» он поблагодарил Владимир Путина, правительство и Минстрой за поддержку отрасли от имени регионов.

Он рассказал, что в Татарстане в 2022 году сохранился рекордный ввод жилья — более 3 млн квадратных метров. Татарстанский лидер считает, что дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Только в Казанской агломерации это позволит ввести к 2030 году дополнительно более 10 млн «квадратов», сообщил он.

— Качество жизни наших граждан улучшается благодаря инструментам инфраструктурного меню, национальным проектам, программе модернизации коммунальной инфраструктуры. На это также направлены 44 республиканские программы. В результате за прошлый год в Татарстане построено и отремонтировано более 4 тысяч объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис напомнил, что объемы жилищного строительства важно синхронизировать с развитием социальной инфраструктуры. Например, для 3 млн «квадратов» жилья по СНиП требуется 48 детских садов, 18 школ, 9 поликлиник и 75 км дорог. Учитывая недостаточность федерального финансирования, регионы вынуждены строить и ремонтировать объекты за свой счет.

Так, в Татарстане в 2022 году на данные цели направлено порядка 60 млрд руб., или 14% от собственных доходов. Как подчеркнул Минниханов, этих денег не хватает. Вместо требуемых 18 школ в регионе построили 9.

— В этом вопросе просим рассмотреть возможность увеличения финансирования строительства социальных объектов и инфраструктуры из федерального бюджета. Отмечу, что на удорожание социальной инфраструктуры повлияло изменение нормативов. Так, если 30 лет назад школа на 1,5 тыс. мест составляла 15 тыс. кв.м, то сейчас это — 27,6 тыс. кв.м, — добавил татарстанский лидер.

На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров. По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров.

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Айрат Назипов