Экстрим-парк «Урам» в Казани открывает летний сезон 29 апреля
Экстрим-парк «Урам» в Казани 29 апреля открывает летний сезон — теперь в парке будет открыта уличная часть.
В программе мероприятия соревнования по ВМХ, самокату, скейтбордингу, паркуру и скоростные заезды на памп-треке, закатная вечеринка, Dj’s Shopping Day, лекции и мастер-классы.
С 29 апреля вход в парк свободный для всех желающих, для посещения необходимо иметь защитную экипировку и ознакомиться с правилами парка. За предстоящими мероприятиями и новостями экстрим-парка «Урам» можно следить в социальных сетях проекта.
Программа открытия 29 апреля:
Стрит-Плаза:
- 10.00 — мастер-класс по трюковому самокату от чемпиона России Стаса Басанского и Федерации самокатного спорта РТ;
- 11.00 — мастер-класс по скейтбордингу;
- 12.00 — мастер-класс по ВМХ;
- 13.00 — контест по скейтбордингу в формате Cash for tricks;
- 16.00 — контест по ВМХ в формате Best Line;
- 18.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Стрит»;
Эйр-парк:
- 14.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Парк» (любители);
- 16.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Парк» (профессионалы);
Памп-трек:
- 10.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Памп-трек»;
- 14.00 — контест по ВМХ в направлении «Памп-трек»;
Паркур:
- 11.00 — мастер-класс по паркуру;
- 13.00 — контест по паркуру в направлении Speedrun до 12 лет;
- 15.00 — контест по паркуру в направлении Speedrun, 12 лет и старше;
SCRATCH DJ SCHOOL:
- 14.00 — DJ’s Shopping Day и мастер-класс по диджеингу;
- 18.00 — вечеринка на закате;
BAZZAR STREET FOOD:
- 16.00 — Конкурс по поеданию хот-догов на скорость;
Медиатека крытого парка:
- 20.00 — Премьера фильма Extreme Child;
Лекторий крытого парка:
- 10.00 — Безопасность детей и подростков на двухколесной технике (теория и практика);
- 12.00 — Мотоликбез;
Боул крытого парка:
- 19.00 — Перформанс лаборатории «Ради света».
Для участия в мастер-классах и соревнованиях необходимо пройти онлайн-регистрацию: МК и контесты по трюковому самокату; МК и контесты по скейтбордингу, ВМХ и паркуру, контест по беговелу.
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