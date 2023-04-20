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Экстрим-парк «Урам» в Казани открывает летний сезон 29 апреля

18:26, 20.04.2023 1
Экстрим-парк «Урам» в Казани открывает летний сезон 29 апреля
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Экстрим-парк «Урам» в Казани 29 апреля открывает летний сезон — теперь в парке будет открыта уличная часть.

В программе мероприятия соревнования по ВМХ, самокату, скейтбордингу, паркуру и скоростные заезды на памп-треке, закатная вечеринка, Dj’s Shopping Day, лекции и мастер-классы.

С 29 апреля вход в парк свободный для всех желающих, для посещения необходимо иметь защитную экипировку и ознакомиться с правилами парка. За предстоящими мероприятиями и новостями экстрим-парка «Урам» можно следить в социальных сетях проекта.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Программа открытия 29 апреля:

Стрит-Плаза:

  • 10.00 — мастер-класс по трюковому самокату от чемпиона России Стаса Басанского и Федерации самокатного спорта РТ;
  • 11.00 — мастер-класс по скейтбордингу;
  • 12.00 — мастер-класс по ВМХ;
  • 13.00 — контест по скейтбордингу в формате Cash for tricks;
  • 16.00 — контест по ВМХ в формате Best Line;
  • 18.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Стрит»;

Эйр-парк:

  • 14.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Парк» (любители);
  • 16.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Парк» (профессионалы);

Памп-трек:

  • 10.00 — контест по трюковому самокату в направлении «Памп-трек»;
  • 14.00 — контест по ВМХ в направлении «Памп-трек»;
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Паркур:

  • 11.00 — мастер-класс по паркуру;
  • 13.00 — контест по паркуру в направлении Speedrun до 12 лет;
  • 15.00 — контест по паркуру в направлении Speedrun, 12 лет и старше;

SCRATCH DJ SCHOOL:

  • 14.00 — DJ’s Shopping Day и мастер-класс по диджеингу;
  • 18.00 — вечеринка на закате;

BAZZAR STREET FOOD:

  • 16.00 — Конкурс по поеданию хот-догов на скорость;

Медиатека крытого парка:

  • 20.00 — Премьера фильма Extreme Child;

Лекторий крытого парка:

  • 10.00 — Безопасность детей и подростков на двухколесной технике (теория и практика);
  • 12.00 — Мотоликбез;

Боул крытого парка:

  • 19.00 — Перформанс лаборатории «Ради света».

Для участия в мастер-классах и соревнованиях необходимо пройти онлайн-регистрацию: МК и контесты по трюковому самокату; МК и контесты по скейтбордингу, ВМХ и паркуру, контест по беговелу.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультураСпорт Татарстан

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