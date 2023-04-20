Эльвира Набиуллина: «Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны»

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Такие слова в Госдуме произнесла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

— Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами «пилота». Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке — например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов, — сказала она.

Фото: cbr.ru

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако «пилот» не запустился в заявленные сроки. Что тормозит введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов