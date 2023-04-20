Глава Роспотребнадзора заявила об осложнении эпидситуации с корью в России

В России усложняется эпидемиологическая ситуация с корью. К такому выводу пришла глава Роспотребнадзора Анна Попова:

— Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в России осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать, — цитирует ее «РИА Новости».

Попова добавила, что в этой ситуации не требуются какие-либо ограничительные меры. Их принимают только там, «где они нужны».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Как выяснило «Реальное время» медучреждение закрыли в связи с тем, что туда обратилась пациентка с подозрением на корь. Девушку увезли в инфекционную больницу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов