Пашинян подписал решение о создании рабочей группы с РФ по армянским ж/д

Группа создается на основании договоренности, достигнутой на встрече Пашиняна с генеральным директором — председателем правления РЖД Олегом Белозеровым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании армяно-российской совместной рабочей группы для обсуждения вопросов, связанных с эффективностью управления концессией ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом сообщили ТАСС в Министерстве территориального управления и инфраструктур республики.

Группа создается на основании договоренности, достигнутой 14 октября на встрече Пашиняна с генеральным директором — председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. Цель — обсудить вопросы эффективности управления концессией, найти пути их решения в течение трех месяцев и уточнить дальнейшие шаги.

В состав группы войдут замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян, замруководителя МИД Армении Мнацакан Сафарян, замминистра финансов Армении Эдгар Мкртчян, представители РЖД и гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что власти России обсуждают целесообразность строительства ж/д через Алтай в Китай. Задача проекта — конкурировать с Транскаспийским международным транспортным маршрутом.

Алсу Сабирзанова