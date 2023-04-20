Новости общества

03:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Отопительный сезон в Набережных Челнах завершится 22 апреля

15:32, 20.04.2023
Отопительный сезон в Набережных Челнах завершится 22 апреля
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отопление в челнинских домах отключат 22 апреля. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома Фаридом Салаховым.

Также пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани отопительный сезон закончится в следующий понедельник, 24 апреля. Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также