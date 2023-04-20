Отопительный сезон в Набережных Челнах завершится 22 апреля
Отопление в челнинских домах отключат 22 апреля. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома Фаридом Салаховым.
Также пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей.
Напомним, в Казани отопительный сезон закончится в следующий понедельник, 24 апреля. Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха».
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