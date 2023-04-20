Старейшее гражданское здание Казани продали за цену в четыре раза выше изначальной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Покупателем стал скандально известный застройщик ЖК «Галактика»

Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани продал старейшее гражданское здание города, построенное на рубеже XVII—XVIII веков. Оно находится в Вахитовском районе Казани по ул. Старой, 4, недалеко от сквера им. Митрополита Андриана и лицея №5 по ул. Волкова. Объект культурного наследия регионального значения изначально оценили в 5,06 миллиона рублей, а продали в 4,3 раза дороже — за 22 миллиона рублей

Обветшалое и заброшенное здание продавалось вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Его площадь составляет 1 218 квадратных метров. Сам же дом в четыре раза меньше — 263,2 «квадрата». Вместе с объектом культурного наследия и земельным участком покупателю достанутся и обязательства — он должен будет провести в доме противоаварийные работы, а также ремонт и реставрацию, чтобы приспособить его для использования в современных условиях. На выполнение всех условий отводится почти 7 лет.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всего на торги, прошедшие 7 апреля, заявились 10 участников, среди которых выделялось ООО «Строительное управление Ульяновского речного порта». В итоге победителем стало ООО «Стройгрупп-В», основной деятельностью которого является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании за 2021 год составила 51,9 миллиона рублей, прибыль — 27,5 миллиона, чистые активы — 32,8 миллиона.



В июле 2017 года «Реальное время» писало, что исполком города подозревает фирму «Стройгрупп-В» в недобросовестности. Девелопер рекламирует ЖК «Галактика», в котором уже продает квартиры, но еще не получил разрешение на стройку. При этом использует схему, по которой у покупателей нет никакой гарантии, что они получат жилье. Позже комплекс сменил название — на ЖК Royal Residence. Он расположен в историческом центре Казани на пересечении улиц Тихомирнова и Волкова — прямо напротив купленного компанией объекта.

Продажу прокомментировала помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова:

— Еще в 2018 году мы били тревогу. Уникальный образец городской архитектуры с высоким сводчатыми потолками и колоннами был жилым, находился в муниципальной собственности. Постановлением казанского исполкома в 2009 году он признан аварийным и подлежащим сносу. Крыша протекала, мародеры выбивали окна. Словом, объект находился под угрозой. Застройщик участка по соседству проявил к памятнику интерес и поставил охрану, присматривал с 2019 года. Поручения по нашим докладным были даны, мэрия запустила процесс. И вот после четырех лет работы все бесконечные процедуры проектирования, экспертизы, оценки и реализации состоялись.... Впереди у собственника еще проект приспособления, проведение работ, ну и интересная жизнь памятника. Будем помогать и рассказывать о ходе работ.

Покупатели на объект были еще в 2021 году

Олеся Балтусова рассказывала «Реальному времени», что работа с домом по ул. Старой, 4 велась длительное время. В его судьбе она принимала участие лично.

— Сначала долго решался вопрос с расселением жильцов, после чего его пытались продать с аукциона. Тогда исполком долго формировал пакет документов, затянулось проведение оценки, жителей долго не могли снять с регистрации. Надо заметить, что по закону продавать дом надо с проектом, — рассказала Олеся Балтусова два года назад.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Весной 2021 года дом по ул. Старой, 4 законсервировали, предварительно убравшись вокруг и внутри помещения. Два года назад председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин объявил о торгах. Уже весной 2021 года были желающие выкупить дом. Наличие потенциальных инвесторов подтверждала и Олеся Балтусова. Она уточняла, что наибольшую заинтересованность историческим объектом высказывали «соседи, рядом строящие дом».

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Дарья Пинегина