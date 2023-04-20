Призовой фонд соревнований по фиджитал-футболу в Казани составит почти 3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Фиджитал-игры» по футболу в Казани пройдут с 16 по 19 мая, их призовой фонд составляет 2,9 млн рублей, сообщили в мэрии города, сообщает пресс-служба «Игр будущего».



За первенство поборются 56 спортсменов из России, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Сербии и Ирана. Всего состязаться будут восемь команд. На первом этапе спортсмены сыграют матч в футбольном симуляторе, после чего выйдут на игровую площадку. Победителя определят по сумме голов на обоих этапах.

Фиджитал-фубол — это сочетание игры в классическом футзале в формате 5 на 5 и виртуального футбола. Фиджитал-игры по футболу войдут в спортивную программу Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ожидается, что зрителями состязаний станут более 4 тысяч человек. В организации соревнований будут задействованы 89 волонтеров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Торжественное открытие соревнований Молодежной фиджитал-футбольной лиги Татарстана состоялось 6 апреля.

«Фиджитал-игры» — новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.



Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Призовой фонд соревнований составит $25 миллионов.

В начале марта Федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию.

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Маргарита Головатенко