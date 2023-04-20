В день празднования Ураза-байрама в Татарстане ожидается до +19 градусов
В Татарстане в пятницу, 21 апреля, в день празднования Ураза-байрама существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 14—19 градусов тепла.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Порывы северо-восточного, восточного ветра могут достигать 2—7 м/с.
Напомним, 21 апреля в Татарстане — выходной. В этот день в республике пройдут праздничные мероприятия. В мечетях Казани они начнутся в 6.30 с чтения Корана. Для верующих, желающих посетить их, общественный транспорт будет доступен с 5 часов утра.
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