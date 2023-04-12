В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью лесов (IV класс) объявлено штормовое предупреждение. Она ожидается с 13 по 20 апреля, сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

В прошлом году в Татарстане штормовое предупреждение о пожароопасности лесов продлевали неоднократно. Оно действовало в том числе и в сентябре. Также республиканские власти вводили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

Главное управление МЧС России по Татарстану напомнило, что в случае возникновения пожара или иного происшествия жители могут в любое время суток позвонить по номеру «112». Звонки с городских и мобильных телефонов бесплатные.

Напомним, Казань и еще 23 района Татарстана «ограниченно готовы» к весенне-летнему пожароопасному сезону. Такую оценку им дали по результатам проверок, проведенных с 14 по 17 марта.



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Татьяна Демина