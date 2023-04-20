Денис Пушилин оценил целесообразность восстановления Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Артемовск можно восстановить. Его слова передает «РИА Новости».
— Я уверен, что и в Артемовск тоже будут возвращаться люди. С учетом того, что там есть предприятия, рабочие места, конечно, целесообразно город восстанавливать, — сказал он.
Он напомнил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед.
Российские силы продолжают освобождать город от украинских сил. Ежедневно штурмовые отряды «Вагнера» берут под контроль новые территории. В середине прошлой недели они овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Спустя трое суток бойцы ЧВК освободили еще два квартала. Продвижение продолжилось и на этой неделе.
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