Денис Пушилин оценил целесообразность восстановления Артемовска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Артемовск можно восстановить. Его слова передает «РИА Новости».

— Я уверен, что и в Артемовск тоже будут возвращаться люди. С учетом того, что там есть предприятия, рабочие места, конечно, целесообразно город восстанавливать, — сказал он.

Он напомнил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед.

Фото: commons.wikimedia.org

Российские силы продолжают освобождать город от украинских сил. Ежедневно штурмовые отряды «Вагнера» берут под контроль новые территории. В середине прошлой недели они овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Спустя трое суток бойцы ЧВК освободили еще два квартала. Продвижение продолжилось и на этой неделе.

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Айрат Назипов