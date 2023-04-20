В Татарстане избрали новых мировых судей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 43-м заседании Государственного совета республики избрали четырех новых мировых судей. Срок их полномочий не ограничен.

Трое мировых судей назначены на судебные участки в Казани. Так, судьей судебного участка №3 по Московскому судебному району города стал Камиль Ахмади, судьей судебного участка №10 по Приволжскому судебному району — Евгений Грицков, а судьей судебного участка №4 по Советскому судебному району — Роман Анисимов.

Скриншот трансляции

Судьей судебного участка №1 по Заинскому судебному района Татарстана назначен Айдар Сулейманов.

Как рассказывал Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, среднегодовая нагрузка на мирового судью составляет более 3,3 тысячи дел. В 2022 году они рассмотрели 629 тысяч дел.



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Татьяна Демина