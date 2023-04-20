Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии в матче за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шахматист из КНР Дин Лижэнь сыграли вничью в 8-й партии в матче за мировую шахматную корону, сообщает «РИА Новости».
Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу. Счет в противостоянии стал 4,5-3,5 в пользу Непомнящего.
Девятая партия состоится в пятницу, Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами.
В прошлой, седьмой партии Ян Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня.
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