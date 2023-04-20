В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +22 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце этой и начале следующей недели сохранится теплая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует временами дожди до +22 градусов.

Ночью в пятницу, 21 апреля, в Татарстане ожидается от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет до 14—19°С. Осадков не прогнозируется.

В субботу, 22 апреля, ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана ожидается небольшой дождь, днем на востоке республики местами до умеренного. Ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, на западе — до +9°С. Днем потеплеет до 11—16°С, а на западе — до +19°С.

В воскресенье, 23 апреля, небольшой дождь ожидается лишь ночью в восточных районах Татарстана. Днем осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем — от +15 до +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 24 апреля, существенных осадков не ожидается. Погода начнет меняться во вторник, 25 апреля, — днем потеплеет до +17... +22 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что днем 19 апреля в регионе зарегистрировали от +14 до +19 градусов. Минувшей ночью зафиксировали от +1 до +6°С, в низких местах — до -2°С.

Сегодня, 20 апреля, в Татарстане ожидается от +14 до +19°С. В Казани прогнозируется от +16 до +18 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина