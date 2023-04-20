В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +22 градусов
В Татарстане в конце этой и начале следующей недели сохранится теплая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует временами дожди до +22 градусов.
Ночью в пятницу, 21 апреля, в Татарстане ожидается от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет до 14—19°С. Осадков не прогнозируется.
В субботу, 22 апреля, ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана ожидается небольшой дождь, днем на востоке республики местами до умеренного. Ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, на западе — до +9°С. Днем потеплеет до 11—16°С, а на западе — до +19°С.
В воскресенье, 23 апреля, небольшой дождь ожидается лишь ночью в восточных районах Татарстана. Днем осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем — от +15 до +20°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 24 апреля, существенных осадков не ожидается. Погода начнет меняться во вторник, 25 апреля, — днем потеплеет до +17... +22 градусов.
В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что днем 19 апреля в регионе зарегистрировали от +14 до +19 градусов. Минувшей ночью зафиксировали от +1 до +6°С, в низких местах — до -2°С.
Сегодня, 20 апреля, в Татарстане ожидается от +14 до +19°С. В Казани прогнозируется от +16 до +18 градусов.
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