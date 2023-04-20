«Я бы их отменил»: премьер-министр Татарстана рассказал, как относится к электросамокатам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности. Свое отношения к этому средству индивидуальной мобильности он озвучил на 43-м заседании Госсовета республики.

— Отношение к самокатам мое: я бы их отменил. Но в том году, когда они у нас сильно развивались, было принято решение об ограничении их скорости. В принципе, с точки зрения обеспечения безопасности, их нужно просто отменить или кататься в соответствующих местах, но не на дорогах, — сказал Алексей Песошин, отметив, что это его личное мнение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличат на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.

В прошлом году активно против электросамокатов выступали в Набережных Челнах. Власти города аргументируют свою позицию отсутствием необходимой инфраструктуры и заботой о безопасности граждан.

— Инфраструктуры пока нет. Сначала нужно сделать инфраструктуру. А не так — сначала принять решение, выпустить все это дело на улицу и посмотреть, как это получится. А получится это печально, — заявлял мэр Челнов Наиль Магдеев.

В сервисе кикшеринга Whoosh, которому как раз не удалось развернуться в автограде из-за позиции властей, заявляли, что горожане просят их не сдаваться. «Мы видим обратную связь от пользователей, от жителей города, мы видим, что это им действительно нужно, что они за этот небольшой промежуток времени успели распробовать и понять удовольствие от кикшеринга и пользу от кикшеринга», — рассказывал в прошлом году пресс-секретарь компании Денис Балакирев.

На федеральном уровне с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, а вместе с ними гироскутеры и моноколеса будут называться средствами индивидуальной мобильности. Скорость их движения ограничат до 25 км/час. Электросамокаты тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам, а те, что полегче, не должны будут двигаться быстрее пешеходов.



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Татьяна Демина