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«Я бы их отменил»: премьер-министр Татарстана рассказал, как относится к электросамокатам

11:31, 20.04.2023 10
«Я бы их отменил»: премьер-министр Татарстана рассказал, как относится к электросамокатам
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности. Свое отношения к этому средству индивидуальной мобильности он озвучил на 43-м заседании Госсовета республики.

— Отношение к самокатам мое: я бы их отменил. Но в том году, когда они у нас сильно развивались, было принято решение об ограничении их скорости. В принципе, с точки зрения обеспечения безопасности, их нужно просто отменить или кататься в соответствующих местах, но не на дорогах, — сказал Алексей Песошин, отметив, что это его личное мнение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличат на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.

В прошлом году активно против электросамокатов выступали в Набережных Челнах. Власти города аргументируют свою позицию отсутствием необходимой инфраструктуры и заботой о безопасности граждан.

— Инфраструктуры пока нет. Сначала нужно сделать инфраструктуру. А не так — сначала принять решение, выпустить все это дело на улицу и посмотреть, как это получится. А получится это печально, — заявлял мэр Челнов Наиль Магдеев.

В сервисе кикшеринга Whoosh, которому как раз не удалось развернуться в автограде из-за позиции властей, заявляли, что горожане просят их не сдаваться. «Мы видим обратную связь от пользователей, от жителей города, мы видим, что это им действительно нужно, что они за этот небольшой промежуток времени успели распробовать и понять удовольствие от кикшеринга и пользу от кикшеринга», — рассказывал в прошлом году пресс-секретарь компании Денис Балакирев.

На федеральном уровне с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, а вместе с ними гироскутеры и моноколеса будут называться средствами индивидуальной мобильности. Скорость их движения ограничат до 25 км/час. Электросамокаты тяжелее 35 кг не смогут ездить по тротуарам, а те, что полегче, не должны будут двигаться быстрее пешеходов.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Песошин Алексей Валерьевич

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Тогда велосипеды нужно отменить. Велодорожек тоже нет, и правил.
    Лучше все отменить, и покрыть город парковками...
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    Анонимно 20 апр
    На велосипедах, процент дебилов на много меньше!
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  • Анонимно 20 апр
    Логика понятная : проще запретить, чем выстраивать инфраструктуру. Сам не поеду и другим не дам.
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    Анонимно 20 апр
    Пусть выстраивают те, кто их сдает в прокат.
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  • Анонимно 20 апр
    Если начале месяца самокатов было 1-2 на улицу, сейчас их уже заметно больше. Страшно подумать, что будет дальше
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  • Анонимно 20 апр
    Я бы их тоже отменила
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    Анонимно 20 апр
    кого? чиновников?
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  • Анонимно 20 апр
    я согласен с Песошиным, нужно отменить все транспортные средства с использованием колес. Оставить только тачки и телеги. БРИЧКИ И ТАРАНТАСЫ ТОЖЕ ЗАПРЕТИТЬ ОНИ НЕБЕЗОПАСНЫ. Не создана ещё инфраструктура для колесного транспорта. Дороги плохие в рытвинах. Тротуары безобразны, пеший и тот на них может упасть. Всех чиновников пересадим на кобыл с автомобилей.
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  • Анонимно 20 апр
    Все те, кто тут комментирует, видимо, не видели, как люди слетают с этих самокатов и калечат людей. На велосипеде движется, вращая педали, он не ускоряется до одури, у него гораздо больше контроля.
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  • Анонимно 20 апр
    вся администрация не одобряет самокаты, зачем тогда вообще их разрешили
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