Итоги дня: прощание с погибшим татарстанцем, угроза столкновения России и НАТО, меры поддержки экономики
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 марта.
- Утром в Министерстве обороны РФ сообщили, что Херсон взят под полный контроль российской армии. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт функционируют в обычном режиме. Кроме того, проводятся переговоры с городскими властями по поддержанию работы объектов социальной инфраструктуры, добавили в ведомстве.
- Также в ведомстве рассказали, что для пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве нанесен удар высокоточным оружием. Из строя вывели аппаратную вещания телевышки. Разрушений жилых домов при этом не допущено.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация вечером 2 марта прибудет на место проведения второго раунда российско-украинских переговоров. Главным переговорщиком останется помощник президента РФ Владимир Мединский. В Кремле надеются, что делегация Украины прибудет на переговоры, а также на их успех, однако прогнозы делать не будут. Согласно данным СМИ, российская делегация уже направилась в месту встречи. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Нижнекамске простились с сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине. На похороны пришли сотни жителей республики, в том числе депутаты и представители предприятий. От имени командования ВДВ на памятном митинге, который прошел на площади Монумента Победы, выступил подполковник ВДВ РФ Михаил Давыдов.
- Сбербанк решил уйти с европейского рынка. Согласно заявлению кредитной организации, с аномальным оттоком денег столкнулись в том числе и дочерние банки, кроме того, есть угроза безопасности сотрудников и отделений. Отмечается, что Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, причиной чего является предписание Центробанка. В то же время дочерние банки Сбербанка располагают высоким уровнем капитала и качеством активов.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие. По его мнению, если бы случилась Третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, и на три года освободил IT-компании от налога на прибыль. Правительство также объявило о введении моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца этого года. Он начнет действовать с 10 марта, уточнил Мишустин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков. Это коснется ВТБ, «России» и «Открытия», а также «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка» и ВЭБ.РФ.
- Сроки оглашения ежегодного послания Путина Федеральному собранию по-прежнему не определены — они «чуть-чуть сдвинутся вправо». По словам Пескова, четких дат оглашения послания объявлено не было — оно состоится, а о точных его датах сообщат дополнительно.
- Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО существует, но Москва рассчитывает на здравомыслие альянса, чтобы избежать такого развития событий. По его словам, Запад разрушает свои же институты и правила, принятые в том числе РФ как гарантии стабильности. Стабилизировать ситуацию смогут исключительно новые правила, но не «размахивание санкционной булавой». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент США Джо Байден сообщил, что российский фондовый рынок потерял 40% стоимости. По его словам, экономика России «шатается», а ответственность за это несет президент страны Владимир Путин. Он отметил, что санкции США против РФ будут влиять исключительно на российскую экономику.
- Также Байден заявил, что США готовы «защищать каждый дюйм территории» НАТО, однако воевать на Украине не будут. При этом там намерены мобилизовать наземные, морские и воздушные силы для защиты Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии и других стран. Также американские авиавласти предупредили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены и задержаны.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и НАТО не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине. По его словам, они не будут атаковать военным путем, это верно для Североатлантического альянса и для всех остальных, это было бы неправильным в данной ситуации.
- Начиная с воскресенья, ближе к празднику 8 Марта, в Казани ожидается понижение температуры — днем порядка -8... -11 градусов, а ночью — от -12 до -16 градусов. Город будет находиться на периферии крупного очага холода. Подробности — в материале «Реального времени».
- Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинский Мариуполь удалось заблокировать. Мирным жителям разрешают его покинуть. По информации Басурина, власти города обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощью.
- Банк России приостановил выплаты дивидендов за рубеж — отечественные компании вправе принимать решение об их выплате всем лицам, кроме нерезидентов. Регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов. Также ЦБ временно приостановил переводы иностранных юридических и физлиц из ряда стран на счета за рубежом.
- В Казани повторно вступил в силу приговор по делу о хищениях бюджетных субсидий в 17 млн рублей по программе «Лизинг-грант». Требования об оправдании большинства осужденных, включая экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, остались без удовлетворения, наказание снизили лишь Веронике Мирзагалямовой. Верховный суд РТ посчитал возможным снизить реальный срок этой осужденной до 3 лет и 6 месяцев.
- Следком по РТ сообщил о завершении следствия по делу 37-летнего экс-начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленара Самигуллина. Его первоначальное обвинение в получении взяток на 175 тысяч рублей переквалифицировали на превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2017—2020 годах обвиняемый отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД республики и незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах для фирм своего знакомого. В дальнейшем, по просьбе полицейского, тот самый знакомый оплатил два банкета для сотрудников стоимостью 175 тысяч рублей.
- Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении в нижнюю палату парламента РФ поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Согласно законопроекту, распространение подобной ложной информации грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
- Верховный суд РТ отменил один из штрафов, назначенных в отношении казанского кафе, которое в декабре обслуживало посетителей без QR-кода, объявив себя «территорией конституционных прав». Размер отмененного штрафа составляет 30 тысяч рублей.
- Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Как пояснили в ведомстве, речь идет об использовании фейкового контента, который дезинформирует пользователей.
- В Татарстане на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 29,4 миллиарда рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 миллиарда . Еще 10,3 миллиарда добавят из республиканского бюджета.
- В Кировском районе Казани начались подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе — проводятся инженерно-геологические изыскания на участке зеленой зоны между улицами Фрунзе и Болотникова около транспортного кольца. После этого рабочие займутся выносом инженерных коммуникаций, из-за чего придется перекрыть движение в районе транспортного кольца. Схема ограничения движения на участке пока разрабатывается.
- Стоимость нефти марки Brent превысила $112 за баррель впервые с 2 июля 2014 года — на 10.40 мск цена фьючерса с поставкой в мае 2022-го выросла до $112,36 за баррель. Рост составил 7,04%. Также цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла $2 200 за 1 тыс. кубометров. Курсы доллара и евро также обновили исторический максимум. Стоимость доллара составляет больше 109,185 рубля. Евро поднялся выше 122 рублей.
- Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась, по предварительной оценке, до 5,8% — это рекордный показатель за всю историю наблюдений Евростата. Опрошенные порталом Daily FX аналитики ожидали ускорения этого показателя в феврале лишь до 5,3%. Прежний показатель годовой инфляции в еврозоне по итогам января 2022 года составлял 5,1%. Тогда он ускорился с 5% месяцем ранее и тоже стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.
- Евросоюз запретил передавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. Исключение, если «это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними», следует из документа ЕС.
- «Соллерс Форд» сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия — завод находится в Елабуге. При этом сборочное производство представительских автомобилей Aurus не остановлено и продолжает работу.
- С момента объявления о проведении специальной военной операции России на Украине иностранцы стали массово выходить из советов директоров и набсоветов компаний. 24 февраля наблюдательный совет Сбербанка покинули три человека — экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимые директора Надя Уэллс и Натали Брагински-Мунье. В тот же день бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров ОАО «РЖД», а итальянский сенатор и бывший премьер-министр страны Маттео Ренци — из совета директоров Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты «Делимобиль» и Anytime Prime. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза, признались в Еврокомиссии. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса, которая сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.
- В Татарстане утвердили план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики и создали оперштаб, который возглавил премьер-министр РТ Алексей Песошин. План включает в себя четыре основных направления: обеспечение товарами первой необходимости, поддержка населения, предприятий и отраслей экономики, которые оказались в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также общесистемные меры.
- С начала 2022 года в Татарстане выявили 17 коррупционных преступлений в сфере образования, в том числе три в вузах. Так, например, в феврале казанские полицейские выяснили, что два местных студента через посредника передали взятки в размере 3 и 3,5 тыс. рублей за положительные оценки.
- Лига безопасного интернета подсчитала финансовые затраты на информационную кампанию по распространению фейков о России. Как сообщила ее директор и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, сумма расходов информационной атаки на РФ в Сети может достигать $77 миллионов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Россиянам рекомендуют воздержаться от путешествий и деловых поездок в страны, которые ввели санкции против РФ, а туроператорам — временно ограничить продажи туров в эти государства. Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пребывание в них может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения на Родину. Пока же в Россию можно прилететь прямыми рейсами через Сербию, Турцию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Египет.
- Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство считает нужным поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках правительственных антикризисных мер. Он считает, что отмена льготных программ по ипотеке может привести к серьезным последствиям, таким как снижение спроса на жилье и остановка строительного процесса.
- В Набережных Челнах сотрудника ГУ МЧС РФ по РТ осудили за превышение полномочий и назначили 30 тысяч рублей штрафа. Он внес в документы по делу об административном правонарушении заведомо ложные сведения и вынес постановления. Согласно им, двоим татарстанцам назначался штраф за правонарушения, которые они не совершали.
- Представители сборных России и Белоруссии примут участие в Паралимпийских играх в Пекине в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. Спортсмены будут соревноваться под флагом МПК, а их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете.
- В Казани планируют благоустроить набережную реки Ноксы. На первом участке работы выполнят уже в этом году после наступления теплой погоды. Строительство второго участка завершат во втором квартале 2024 года.
Максим КокунинОбществоПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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