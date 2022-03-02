Песков — о сроках оглашения послания президента парламенту: «чуть-чуть сдвигаются вправо»

Сроки оглашения ежегодного послания президента парламенту пока не определены — они «чуть-чуть сдвинутся вправо», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, четких дат оглашения послания объявлено не было. Понятно, что оно состоится, а о точных его датах сообщат дополнительно, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин начал серию встреч по подготовке к посланию. Президент указывал, что послание — демонстрация направления развития страны.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. По словам одного из близких к администрации президента (АП) источников, на подготовку к посланию влияет «эпидемиологическая ситуация с «омикроном», которая сейчас остается тяжелой».

В декабре Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к посланию Федеральному собранию концептуально началась. Однако послание Путина Федеральному собранию в январе не состоялось.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

Маргарита Головатенко