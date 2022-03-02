В Казани начались подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани были начаты подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время проводятся инженерно-геологические изыскания на участке зеленой зоны между улицами Фрунзе и Болотникова около транспортного кольца. Затем рабочие займутся выносом инженерных коммуникаций.

Из-за этого потребуется перекрыть движение в районе транспортного кольца. Пока разрабатывается схема ограничения движения на участке. Жителей Казани с ней ознакомят дополнительно.

Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года в мэрии города рассказали, что в Казани ведутся предпроектные работы по реконструкции Горьковского шоссе. Дорогу планируют расширить до шести полос. Также предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.



Дарья Акимова