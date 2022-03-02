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В Казани начались подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе

11:52, 02.03.2022 1
В Казани начались подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе
Фото: kzn.ru

В Кировском районе Казани были начаты подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время проводятся инженерно-геологические изыскания на участке зеленой зоны между улицами Фрунзе и Болотникова около транспортного кольца. Затем рабочие займутся выносом инженерных коммуникаций.

Из-за этого потребуется перекрыть движение в районе транспортного кольца. Пока разрабатывается схема ограничения движения на участке. Жителей Казани с ней ознакомят дополнительно.

Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года в мэрии города рассказали, что в Казани ведутся предпроектные работы по реконструкции Горьковского шоссе. Дорогу планируют расширить до шести полос. Также предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Если решили сделать доброе дело надо делать очеь быстро ночами.
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