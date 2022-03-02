Верховный суд РТ поправил приговор по делу «Лизинг-гранта» — скинул ключевой фигурантке полгода

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани повторно вступил в силу приговор по резонансному делу о хищениях бюджетных субсидий в 17 млн рублей по программе «Лизинг-грант». Требования об оправдании большинства осужденных, включая экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, остались без удовлетворения, наказание снизили лишь одной фигурантке, передает с места журналист «Реального времени».



Речь о Веронике Мирзагалямовой, на признательных показаниях которой во многом строилось обвинение против других фигурантов. Фактически ею были исполнены условия досудебного соглашения, в расчете на условный срок, однако в ноябре 2019-го Мирзагалямову приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Сегодня Верховный суд РТ посчитал возможным снизить реальный срок этой осужденной до 3 лет и 6 месяцев. По оценке участников процесса, в ближайшее время она может оказаться на воле.

Напомним, жалобы на приговор по делу «Лизинг-гранта» апелляционная инстанция рассматривала повторно, после отмены решения в кассации в ноябре 2021 года.

За время между вынесением приговора и его вступлением в силу на волю успели выйти четверо осужденных по делу — Хайдара Халиуллина освободили по болезни, Михаилу Проскурякову, Андрею Поповнину и Марине Халиуллиной изменили меру пресечения ввиду фактического отбытия срока.

Всего к уголовной ответственности по делу привлекались 23 человека. Судами установлено — бюджетную поддержку на развития бизнеса выделяли по сфабрикованным документам фирмам, большинство из которых не собирались заниматься реальной деятельностью.