Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Европейский союз запрещает передавать в Россию банкноты евро. Также не разрешается их поставлять и экспортировать, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный документ ЕС.

Однако есть исключение. Запрет не распространяется на случаи, если «это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними», следует из документа ЕС.

Такими мерами Евросоюз реагирует на проведение Россией спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Объединение также решило отключить от SWIFT семь российских банков.



Отметим, что курс евро на Мосбирже в свете последних событий на Украине бьет исторические рекорды. Сегодня он поднялся выше 122 рублей.

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Татьяна Демина