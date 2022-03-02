Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, если бы случилась Третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений.



Лавров также обратил внимание, что у России много друзей. Страну нельзя изолировать.

Накануне Лавров уже говорил о том, что Москва не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры по недопущению этого. По его словам, Россия считает неприемлемым нахождение на территории европейских стран американского ядерного оружия, его «давно пора вернуть США».

Кроме того, глава российского МИД указал, что Москва исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Он же обратил внимание, что Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.



Татьяна Демина