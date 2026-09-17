Ильшат Аминов: «Мы должны помогать учителям»

Глава Минобрнауки Татарстана посетил «ШАЯН ТВ» — канал осваивает такие популярные форматы, как вертикальные сериалы и подкасты

Фото: Сергей Козлов

Детский татароязычный телеканал «ШАЯН ТВ» создает не только развлекательный, но и образовательный контент. С ним ознакомился министр науки и образования Татарстана Ильсур Хадиуллин: сегодня ему провели экскурсию по студии и изнутри показали, как создаются мультфильмы, подкасты и сериалы. Подробнее о планах «ШАЯН ТВ» — в материале «Реального времени».

«Мы должны работать совместно с Министерством образования»

На канале «ШАЯН ТВ» сегодня выходит порядка 10 авторских программ, а также анимированные мультфильмы, сообщила сегодня первый заместитель исполнительного директора — главного редактора телеканала Роза Адиятуллина. Многие из них носят образовательный характер и демонстрируются на школьных занятиях. Например, сериал «ШАЯН Әлифба» знакомит детей с буквами татарского языка в песенном формате, а «ШАЯН Яшелчәләр» помогает выучить названия овощей на татарском быстро и весело.

Телеканал нацелен на дальнейшее развитие просветительского контента и сотрудничество с Министерством науки и образования.

— Очень важно, чтобы наши дети выросли патриотами и большой страны, и нашей малой родины — Татарстана. Для этого они хорошо должны знать свой родной язык, культуру, историю. И, конечно, мы должны работать совместно с Министерством образования, потому что там основные методики, знания. Мы должны помогать учителям, чтобы наши дети получали хорошее образование, — считает генеральный директор телерадиокомпании ТНВ Ильшат Аминов.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Программы поддерживает родительское сообщество

Министерство образования эту инициативу поддерживает. Так, сегодня в гостях у телеканала побывал глава ведомства Ильсур Хадиуллин. Он ознакомился с основными направлениями его работы, пообщался с юными сотрудниками. Сегодня ему презентовали и новые проекты «ШАЯН ТВ»: первый вертикальный сериал на татарском языке для подростков «Ну, Карим!» и первый 3D-мультфильм на татарском языке «Шүрәле оныгы Шүркәй» («Шуркэй, внук Шурале») производства студии «ШАЯН мультфильм».

— Все программы, которые выпускаются здесь и транслируются на телевидении, доходят до наших школ, поддерживаются не только нами. Главное — их поддерживает родительское сообщество и учителя. Дети [работающие на канале] прекрасно говорят на татарском языке практически с детского сада, — подчеркнул министр образования и науки.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Еще один популярный формат, который осваивает телеканал, — это подкасты. Проект «Яңгыраш» призван познакомить детей с музыкальным наследием Татарстана и рассказать о выдающихся музыкантах и певцах. Каждый выпуск посвящен новой личности, будь то Ильхам Шакиров, Сара Садыкова, Альфия Авзалова или Рустем Яхин.

— Нас радует, что есть молодежь креативная, творческая, интересная, любящая свой родной язык и готовая нести эту ношу на все времена, — поделился Ильсур Хадиуллин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Впереди — новые авторские мультфильмы

В планах «ШАЯН ТВ» — искать новые уникальные форматы. Ведь мультфильм «Шүрәле оныгы Шүркәй» скоро будет готов: уже снято семь серий, а всего планировалось 10.

— Мы хотим рисовать, озвучивать [новые мультфильмы] и делать акцент на народном творчестве. Создавать красивые сказки, чтобы наше литературное богатство развивалось и сохранялось, — сказала Роза Адиятуллина «Реальному времени».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«ШАЯН ТВ» следит и за трендами в интернете.

— Идем в ногу со временем. Сейчас мы ориентированы на вертикальные видео, шортсы готовим. У нас очень развиты страницы в социальных сетях. Развиваем свой сайт: на него можно спокойно зайти, посмотреть топовые мультики на татарском языке. Это, конечно, очень больших усилий требует, но мы справляемся, потому что знаем, что для нашего народа это очень важные направления, — подчеркнула она.



1 / 20 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов