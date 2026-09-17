Ильшат Аминов: «Мы должны помогать учителям»
Глава Минобрнауки Татарстана посетил «ШАЯН ТВ» — канал осваивает такие популярные форматы, как вертикальные сериалы и подкасты
Детский татароязычный телеканал «ШАЯН ТВ» создает не только развлекательный, но и образовательный контент. С ним ознакомился министр науки и образования Татарстана Ильсур Хадиуллин: сегодня ему провели экскурсию по студии и изнутри показали, как создаются мультфильмы, подкасты и сериалы. Подробнее о планах «ШАЯН ТВ» — в материале «Реального времени».
«Мы должны работать совместно с Министерством образования»
На канале «ШАЯН ТВ» сегодня выходит порядка 10 авторских программ, а также анимированные мультфильмы, сообщила сегодня первый заместитель исполнительного директора — главного редактора телеканала Роза Адиятуллина. Многие из них носят образовательный характер и демонстрируются на школьных занятиях. Например, сериал «ШАЯН Әлифба» знакомит детей с буквами татарского языка в песенном формате, а «ШАЯН Яшелчәләр» помогает выучить названия овощей на татарском быстро и весело.
Телеканал нацелен на дальнейшее развитие просветительского контента и сотрудничество с Министерством науки и образования.
— Очень важно, чтобы наши дети выросли патриотами и большой страны, и нашей малой родины — Татарстана. Для этого они хорошо должны знать свой родной язык, культуру, историю. И, конечно, мы должны работать совместно с Министерством образования, потому что там основные методики, знания. Мы должны помогать учителям, чтобы наши дети получали хорошее образование, — считает генеральный директор телерадиокомпании ТНВ Ильшат Аминов.
Программы поддерживает родительское сообщество
Министерство образования эту инициативу поддерживает. Так, сегодня в гостях у телеканала побывал глава ведомства Ильсур Хадиуллин. Он ознакомился с основными направлениями его работы, пообщался с юными сотрудниками. Сегодня ему презентовали и новые проекты «ШАЯН ТВ»: первый вертикальный сериал на татарском языке для подростков «Ну, Карим!» и первый 3D-мультфильм на татарском языке «Шүрәле оныгы Шүркәй» («Шуркэй, внук Шурале») производства студии «ШАЯН мультфильм».
— Все программы, которые выпускаются здесь и транслируются на телевидении, доходят до наших школ, поддерживаются не только нами. Главное — их поддерживает родительское сообщество и учителя. Дети [работающие на канале] прекрасно говорят на татарском языке практически с детского сада, — подчеркнул министр образования и науки.
Еще один популярный формат, который осваивает телеканал, — это подкасты. Проект «Яңгыраш» призван познакомить детей с музыкальным наследием Татарстана и рассказать о выдающихся музыкантах и певцах. Каждый выпуск посвящен новой личности, будь то Ильхам Шакиров, Сара Садыкова, Альфия Авзалова или Рустем Яхин.
— Нас радует, что есть молодежь креативная, творческая, интересная, любящая свой родной язык и готовая нести эту ношу на все времена, — поделился Ильсур Хадиуллин.
Впереди — новые авторские мультфильмы
В планах «ШАЯН ТВ» — искать новые уникальные форматы. Ведь мультфильм «Шүрәле оныгы Шүркәй» скоро будет готов: уже снято семь серий, а всего планировалось 10.
— Мы хотим рисовать, озвучивать [новые мультфильмы] и делать акцент на народном творчестве. Создавать красивые сказки, чтобы наше литературное богатство развивалось и сохранялось, — сказала Роза Адиятуллина «Реальному времени».
«ШАЯН ТВ» следит и за трендами в интернете.
— Идем в ногу со временем. Сейчас мы ориентированы на вертикальные видео, шортсы готовим. У нас очень развиты страницы в социальных сетях. Развиваем свой сайт: на него можно спокойно зайти, посмотреть топовые мультики на татарском языке. Это, конечно, очень больших усилий требует, но мы справляемся, потому что знаем, что для нашего народа это очень важные направления, — подчеркнула она.
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