Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму
На территории республики открыты 2742 избирательных участка
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
На территории республики открыты 2742 избирательных участка, которые работают с 08:00 до 20:00. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.
В состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.
Ранее Минниханов призвал избирателей проявить активную жизненную позицию и прийти на выборы. По его словам, результаты во многом определят вектор развития государства и законотворческой деятельности на следующие пять лет. Раис подчеркнул, что Татарстан традиционно имеет весомое представительство в Госдуме, что позволяет отстаивать интересы республики и ее жителей, реализовывать национальные проекты и социальные программы.
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