Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о российской спецоперации на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Соответствующее уведомление в адрес администрации интернет-ресурса направлено согласно требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Как пояснили в ведомстве, речь идет об использовании фейкового контента, который дезинформирует российских пользователей, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня в Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Так, за передачу ложной информации о действиях ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.



Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за антироссийскими фейками по поводу военной операции на Украине стоят спецслужбы НАТО. По ее словам, противостояние «руководствуется и дирижируется из Брюсселя».

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Диана Жиленкова