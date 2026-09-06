Главное с 7 по 13 сентября: заседание Центробанка по ключевой ставке
Казань примет «Российские дни дизайна и архитектуры» и заседание глав пенитенциарных служб стран СНГ
Фото: Реальное время
Главным событием на неделе с 7 по 13 сентября станет заседание совета директоров Центробанка, на котором примут решение по ключевой ставке. Китай продолжает оказывать влияние на деловую повестку: в КНР пройдет 26-я Китайская международная ярмарка инвестиций и торговли CIFIT, а в России — VII Российско-Китайский форум предпринимателей. Будут на неделе и события, которые пройдут впервые: День языков народов России и Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия». Казань примет «Российские дни дизайна и архитектуры» и заседание глав пенитенциарных служб стран СНГ. А Казанский зооботсад отметит свое 220-летие и 250-летие своего создателя — Карла Фукса. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
День языков народов России Этот праздник будет отмечаться в стране впервые. Указ о его проведении в ноябре 2025-го подписал президент России Владимир Путин. Дата приурочена ко дню рождения поэта Расула Гамзатова — автора знаменитого стихотворения «Журавли», который считал родными два языка: русский, благодаря которому его творчество получило всемирное признание, и аварский, на котором он писал свои произведения. В день праздника во многих регионах России, в том числе в Татарстане, состоится Всероссийский диктант «Россия — дом народов». Где: по всей России. 8 сентября. Когда: 26-я Китайская международная ярмарка инвестиций и торговли CIFIT Мероприятие является крупнейшим в Китае, посвященным вопросам глобальных инвестиций и торговому сотрудничеству. CIFIT (China International Fair for Investment and Trade) охватывает все направления: от привлечения иностранных вложений в Китай до поддержки китайского бизнеса за рубежом. Выставку посетят представители 123 стран и регионов, в том числе планируется участие делегации из Татарстана. Где: Китай, Сямынь. 8—11 сентября. Когда: Заседание Кабмина Татарстана по бюджету Члены правительства республики при участии раиса Рустама Минниханова обсудят основные параметры прогноза социально-экономического развития и бюджет РТ на 2027—2029 годы. Напомним, в июле Госсовет одобрил изменение параметров бюджета Татарстана на 2026-й и на плановый период 2027—2028 годов. Расходы бюджета Татарстана на этот год вырастут на 65,6 млрд рублей, доходы — на 48,7 млрд рублей. Итоговые суммы составят 631,8 млрд и 600,9 млрд рублей соответственно. Где: Казань, Кабмин. 9 сентября. Когда: Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» Пройдет впервые. Экспозиция расположится на площади в 10 тыс. квадратных метров. Участниками выставки станут свыше 120 российских и индийских компаний — они представят промышленное оборудование, финансовые продукты, транспортные технологии, решения в атомной энергетике, химической промышленности, космической и авиационной отраслях, в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Ключевым событием деловой программы станет пленарная сессия «Укрепление российско-индийского торгово-промышленного партнерства: на пути к самодостаточному сотрудничеству», запланированная на 10 сентября. В ней примут участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и его индийский коллега Пиюш Гоял. Планируется, что на выставку приедет делегация Татарстана. Где: Индия, Нью-Дели. 9—11 сентября. Когда: Казань в 5-й раз станет местом встречи сообщества дизайнеров, архитекторов, декораторов и мастеров в рамках юбилейного сезона проекта. В программе дизайн-выставка, форум РДДА для профессионалов с участием ведущих дизайнеров, архитекторов и экспертов индустрии, а также дни мастеров. Где: Казань, Дворец единоборств «Ак Барс». 9—11 сентября. Когда: XIV Московский международный инженерный форум Это ежегодное ключевое событие для представителей инженерного сообщества, органов власти, науки, образования и бизнеса России. ММИФ включен в план мероприятий правительства России, направленных на повышение престижа рабочих и инженерных профессий. В этом году на форуме обсудят темы транспортного каркаса города, беспилотных технологий в промышленности, обеспечения кибербезопасности мегаполисов и т. д. Где: Москва, Дом Союзов. 10 сентября. Когда: VII Российско-Китайский форум предпринимателей Участники смогут узнать о последних технологических достижениях Китая, взаимных расчетах и доставке товаров из Поднебесной. Отраслевые направления форума включают в себя цифровые технологии и ИИ, технологии в сельском хозяйстве, туризм, бизнес-образование, креативные индустрии, торговлю и маркетплейсы, а также презентации регионов России и Китая. Планируется, что на форум приедет делегация Татарстана. Где: Москва, Национальный центр «Россия». 10—12 сентября. Когда: Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке Оно станет шестым в этом году. До этого регулятор пять раз понижал ключевую ставку, сейчас она составляет 14% — против 16% в начале 2026-го. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что Банк России, скорее всего, продолжит снижение показателя и базовым сценарием выглядит шаг снижения на 0,5 процентного пункта: с 14 до 13,5%. Подробнее — в материале «Реального времени». Где: Москва. 11 сентября. Когда: XI заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ Мероприятие пройдет в год 35-летия образования Содружества Независимых Государств. Россия во второй раз примет членов совета, и впервые в Казани. В столице Татарстана соберутся представители ФСИН России, уголовно-исполнительной службы Минюста Армении, департамента исполнения наказаний МВД Беларуси, комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана, Государственной службы исполнения наказаний при Кабмине Киргизии, Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана и Департамента исполнения наказания при МВД Узбекистана. Где: Казань, Ратуша. 11 сентября. Когда: «ФуксФест» в Казанском зооботсаду В сентябре исполняется 250 лет Карлу Фуксу и 220 лет основанному им детищу — Казанскому зооботсаду. В честь этого пройдет фестиваль «ФуксФест». В программе выступление оркестра национальной музыки «Милли музыка», акустический лайв татарской артистки Defne, мастер-классы, экскурсия, лекторий, маркет книг и винила.
Где: Казань, историческая часть Казанского зооботсада. 12 сентября. Когда:
Дарья Пинегина
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