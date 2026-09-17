Назван размер пенсии депутатов Госдумы

Сумма указана при стаже работы в ГД от 5 до 10 лет

Фото: Айдар Раманкулов

В 2026 году примерный размер пенсии для депутатов может превышать 50 тысяч рублей, если их стаж работы в Госдуме составляет от 5 до 10 лет. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, для депутата с таким стажем пенсия может составить около 52 тысяч рублей. Пенсия состоит из страховой части и специальной надбавки за стаж работы. В 2026 году размер страховой пенсии оценивается приблизительно в 27 224 рубля. Депутаты с опытом менее пяти лет не получают надбавок, тогда как для тех, кто проработал от 5 до 10 лет, надбавка достигает 55% от денежного вознаграждения, что составляет примерно 24—27 тысяч рублей.

Депутаты, работающие более 10 лет, получают более высокую надбавку — 75% от денежного вознаграждения, и размер этой доплаты колеблется от 44 до 47 тысяч рублей. Таким образом, примерно пенсия депутатов с опытом работы свыше 10 лет может составить около 72 тысяч рублей, добавил Сафонов.

Ранее сообщалось, что сельским пенсионерам с 30-летним стажем положена доплата 25%.



Никита Егоров