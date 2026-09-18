В России определили даты выходных и праздников в 2027 году

Отдыхать на Новый год россияне будут с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отдыхать на Новый год россияне будут с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Майские праздники придутся на 1–3 и 8–10 мая.

Также выходными будут 21–23 февраля, 6–8 марта, 12–14 июня и 4–7 ноября.

Напомним, в 2026 году новогодние праздники продлились с 31 декабря по 11 января и стали самыми длинными в России за 12 лет.

Алсу Сабирзанова