Явка на выборах в Госдуму к 12:00 составила 6,48%
Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования
Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 6,48%, передает информационный центр ЦИК.
Согласно данным на онлайн-табло ЦИК, показатель по федеральному и одномандатным округам учитывает в том числе результаты досрочного голосования.
Ранее явка на выборах в Госдуму после запуска экранов слежения за ходом голосования составляла 4,84%.
Напомним, что более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн на выборах. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.
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