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Явка на выборах в Госдуму к 12:00 составила 6,48%

12:16, 18.09.2026

Показатель учитывает в том числе результаты досрочного голосования

Явка на выборах в Госдуму к 12:00 составила 6,48%
Фото: Сергей Козлов

Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 6,48%, передает информационный центр ЦИК.

Согласно данным на онлайн-табло ЦИК, показатель по федеральному и одномандатным округам учитывает в том числе результаты досрочного голосования.

Ранее явка на выборах в Госдуму после запуска экранов слежения за ходом голосования составляла 4,84%.

Напомним, что более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн на выборах. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

Алсу Сабирзанова

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