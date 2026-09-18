В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

Казанский зооботсад принимает жирафов впервые в российской истории

Фото: предоставлено мэрией Казани

В Казань грузовым самолетом Ил-76 доставили восемь жирафов из Намибии. Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад принимает жирафов впервые в российской истории, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Перевозку осуществила грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» чартерным рейсом. На протяжении всего перелета специалисты контролировали состояние животных и условия их перевозки. Ночью 17 сентября борт встретил мэр Казани Ильсур Метшин. Сейчас жирафы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением.

предоставлено мэрией Казани

Проект реализован в рамках туристической стратегии Казани и обновления зооботсада по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова при поддержке мэра города. Инициатором и операционным куратором выступил председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, который выезжал в Намибию для координации процесса.

предоставлено мэрией Казани

— Доставка жирафов из Намибии в Казань — это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика и зооботсада. Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Сейчас главное — их адаптация, — отметил Шавлиашвили.

Казанский зооботсад стал девятым зоопарком в России, где содержатся жирафы. В советское время здесь уже жил сетчатый жираф Лимба, доставленный из Рижского зоопарка.



Ранее сообщалось, что для казанского зоопарка привезли двух слоних. Животных подарил президенту России Владимиру Путину лидер Лаоса.

Алсу Сабирзанова