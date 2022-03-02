В Госдуму внесен проект поправок о наказании до 15 лет заключения за фейки о действиях российской армии

В Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно новым поправкам, за распространение ложной информации о действиях ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России, вчера поддержал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Тогда же депутаты приступили к разработке законопроекта.

Ранее Володин сообщал, что в комитете фиксируют вал фейковых сообщений о ходе военной операции на Украине.



Фото: duma.gov.ru

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Генпрокуратура России напоминала, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.



Член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич отмечал, что количество фейков зашкаливает после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Все подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко