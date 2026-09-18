Появилась новая схема мошенничества с выплатами от МВФ

В рассылке утверждается, что МВФ и ООН выбрали 450 человек из разных стран, которым положена компенсация

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Россиянам начали приходить мошеннические письма с предложением получить $100 тыс. якобы по программе международного валютного фонда для жертв аферистов. Об этом сообщает KP.ru.

В рассылке утверждается, что МВФ и ООН выбрали 450 человек из разных стран, которым положена компенсация. Получателя письма заранее объявляют участником программы и обещают перевести деньги на карту.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать алгоритмы для столкнувшихся с кибермошенничеством. Также в планах разработать и утвердить правила по безопасному поведению в цифровом пространстве.

Алсу Сабирзанова