Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с друзьями

Столицу Татарстана выбрали 8% участников опроса

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число самых популярных российских направлений для поездок с друзьями. Столицу Татарстана выбрали 8% участников опроса «Отелло» и 2ГИС, сообщают «Ведомости. Город».

Лидерами списка стали Краснодарский край (18%) и Алтай (12%). Далее идут города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Казань — по 8%. В топ-10 также вошли Ленинградская и Московская области (по 6%), Москва, Карелия и Калининград (по 5%).

Опрос проводился среди 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением более 500 тыс. человек.

Самыми популярными занятиями в поездках с друзьями стали экскурсии и музеи (45%), выезды на природу (43%) и пляжный отдых (34%). Активный отдых и спорт выбрали 19%, гастрономические поездки — 14%, клубы и вечеринки — 13%, фестивали и концерты — каждый десятый. Больше половины респондентов (55%) проводили с попутчиками почти все время, 43% совмещали общую программу с самостоятельным отдыхом.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по бронированиям посуточных квартир в августе.

Алсу Сабирзанова