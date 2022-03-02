Aurus продолжит сборку люксовых автомобилей в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборочное производство представительских автомобилей Aurus не остановлено и продолжает работу, несмотря на остановку конвейера «Соллерс Форд» в Алабуге.

— Информируем о том, что производство автомобилей AURUS на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» продолжается. Производственные мощности в Республике Татарстан не остановлены, операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ООО «Аурус».

Напомним, серийное производство Aurus стартовало в ОЭЗ «Алабуга» в мае 2021 года. Представительские автомобили Aurus создаются с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. В развертывание мощностей инвестировано около $25 млн. В линейке ООО «Аурус» представлены седан, минивэн и внедорожник. На первом этапе в Елабуге собираются седаны Aurus Senat, в последующем планируется перейти на сборку Aurus Komendant (SUV). Проектные мощности рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год.«Соллерс Авто» принадлежит 0,5% в «Аурусе», еще 63,5% у НАМИ, 36% — у эмиратского фонда Tawazun.

Сейчас обязанности главы Aurus исполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании. Глава УАЗа и «Соллерс Форд» Адиль Ширинов ушел с поста гендиректора компании Aurus в январе этого года.

Фото: Максим Платонов

«Соллерс Форд» сегодня сообщил о приостановке производства автомобилей с 3 марта в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.

В пресс-службе «Соллерс Форд» указали, что руководство предприятия примет все установленные законом меры, чтобы обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company. Также руководство обязалось обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя.

Луиза Игнатьева