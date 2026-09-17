Рынок аттестованных экскурсоводов в Казани вырос на 20%

При этом спрос на их подготовку снизился

Туристов все больше, но они начали экономить. Фото: Мария Зверева

Рынок аттестованных экскурсоводов в России за полтора года вырос вдвое, а в Татарстане — на 20%. При этом казанский экскурсовод может получать за час работы даже больше, чем московский коллега. При этом наш гид хоть и не оказывается в ситуации жесткой конкуренции, как столичный, но все еще не может решить вопрос сезонности. Вместе с тем эксперты по туризму отмечают, что туристы стали тратить меньше.

В России стало в два раза больше «официальных» гидов

В Казани за первые полгода, как рассказывал на одном из «деловых понедельников» глава Комитета по развитию туризма города Александр Шавлиашвили, побывало около 3 млн человек, которые внесли свой вклад в экономику татарстанской столицы в размере 50 млрд рублей. При этом в прошлом году Казань посетили 5,1 млн туристов, а за январь — август 2025 года они потратили 29,1 млрд рублей. В целом гости задерживаются в нашем городе всего на два дня максимум.

Ранее, в январе 2026 года, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов обратил внимание, что 30% туристов интересуют бесплатные мероприятия, скидки и акции, что резко отличает их от гостей Казани 2024 года. «Нам нужно критически переосмыслить содержание экскурсионных программ наших основных турцентров и вовлечь в эту работу бизнес на территорию», — заявил тогда же Иванов.

На фоне такого запроса регуляторные меры выглядят особенно логичными, и одной из ключевых стала обязательная аттестация экскурсоводов с 1 марта 2025 года. При этом изменения в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступили в силу еще 1 июля 2022-го, после чего наступил долгий период отсрочки.

Весной 2025 года в России было аттестовано более 10 тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков, в Татарстане — 440. Сейчас в реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков России 20 849 человек. В Республике Татарстан аттестацию прошли 618 экскурсоводов (гидов), в том числе 31 гид-переводчик, владеющий арабским, английским, испанским, немецким, французским и татарским языками. С 1 марта 2025 года появилась возможность выбрать отдельное муниципальное образование субъекта РФ для прохождения аттестационных испытаний. На данный момент аттестацию прошли и работают гиды в Казани, Набережных Челнах, а также в Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Камско-Устьинском и Чистопольском районах Республики Татарстан, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Осенью 2025 года вступили в силу административные штрафы за оказание услуг по ознакомлению экскурсантов с объектами показа, их сопровождению и информированию без аттестации. Теперь это влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Повторное совершение — 30—50 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы другие: за первое нарушение — от 50 до 100 тысяч, за повторное — от 100 до 150 тысяч рублей.

Этим летом от работы с неаттестованными гидами отказались сайты-агрегаторы вроде «Трипстера».

В Казани стало на 100 гидов больше. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно со своей экскурсией

Аттестацию надо проходить раз в пять лет. На сайте Госкомитета РТ по туризму подробно описан весь порядок. Проходить ее могут люди со средним профессиональным или высшим образованием, которые получили дополнительное образование по профилю работы экскурсовода. Сейчас аттестацию проводят дважды в месяц. При этом еще можно записаться на 23—24 сентября, хотя годом ранее спрос был выше.

— Некорректно говорить о снижении или увеличении спроса, потому что в год введения обязательной аттестации — 2022-й — на рынке, по оценкам, работало порядка 500 экскурсоводов. Естественно, что в первые годы спрос на получение аттестации был в разы выше. Сейчас на аттестацию приходят новые экскурсоводы, которые только начинают свою деятельность. Поэтому текущие показатели нельзя напрямую сравнивать с пиком первых лет и делать выводы о снижении спроса, — отметили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Первый день — электронное тестирование, 30 вопросов и два часа на размышление. Второй день — общение с комиссией. Здесь выбравший Казань гид сначала отвечает на вопросы: к примеру, об объектах ЮНЕСКО в Республике Татарстан, потом о какой-либо улице города, парке, театрах или объектах промышленности. А в конце — о конкретном объекте показа по выбору соискателя в рамках тематики вопроса №2 (с применением методических приемов и логических переходов). Также можно пройти практическое задание на примере собственной экскурсии, прикрепив ее описание.

На сайте комитета список организаций, проводящих курсы подготовки гидов, не изменился. Это Музей-заповедник «Казанский Кремль», Центр развития компетенции UNIVERSUM + ИИМОИиВ КФУ, Казанский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (КФ РАНХиГС), Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова и учебный центр «ФестКом».

— Если раньше образовательный цикл включал две отдельные программы (подготовка по пешеходным маршрутам на примере Казанского Кремля и обучение автобусным экскурсиям), то в нынешних реалиях сдача федеральной аттестации показала необходимость трансформации образовательной программы, — говорит Римма Идрисова, начальник экскурсионного отдела Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Она указывает, что, помимо основной программы, в Казани есть спрос на лекции, которые проводят совместно Казанская епархия и Духовное управление мусульман.

— У нас спрос падает, — отмечает Айрат Багаутдинов, председатель Союза экскурсоводов, основатель и руководитель компании «Глазами инженера» и «Школы гида», где обучение проходит также в онлайн-формате. — Спрос рос в 2022—2024 годах. Но в последний год, наоборот, пошел на спад. Я связываю это с двумя причинами. Во-первых, с тем, что в целом сейчас происходит стагнация на рынке туризма. Многие мои коллеги из туристических компаний говорят о том, что спрос упал. Потому что туризм, туристический продукт, экскурсии — это продукт далеко не первого спроса, и понятно, что люди на нем начинают экономить.

— Количество заявок со временем снизилось, однако теперь к нам приходят люди с осознанным запросом — те, кто действительно стремится освоить новый материал и получить новую профессию, — более оптимистично говорит Идрисова. — Отпали, в частности, студенты, потому что у них нет документа об образовании. Часто в школу приходят состоявшиеся профессионалы — врачи, юристы, бухгалтеры, сделавшие успешную карьеру, но решившие отказаться от офисной работы ради живого общения. Есть среди гидов «новоиспеченные пенсионеры», а также представители семейных династий. Иногда люди слушают лекции просто ради знаний, не собираясь проводить экскурсии.

— И те, кто «за компанию»: люди, которые приходят просто провести время вместе со знакомыми и изначально категорически отрицают желание работать гидами. Однако именно из этой категории впоследствии часто выходят великолепные экскурсоводы, — добавляет Идрисова.

Выгодно возить в Болгар. взято с сайта tatarstan.ru

Зарабатываю достаточно, но есть нюанс

В личных беседах казанские экскурсоводы отмечают, что их средняя часовая ставка (1 000—1 500 рублей) даже превышает аналогичную оплату в Москве, где она может быть в два раза ниже. Возможная причина — высокая конкуренция в столице за туриста. А может, дело в пресловутой казанской дороговизне?

При этом у татарстанского гида есть и сезонность. Октябрь — ноябрь, февраль — март не самые прибыльные месяцы для экскурсий, хотя и в это время бывают туристы. Кто-то устраивается на другие работы, кто-то совмещает это с репетиторством, фрилансом, копирайтингом. Есть те, кто в «несезон» отправляется отдыхать (и подрабатывать) в другие края.

Больше всего зарабатывают гиды, выезжающие на дальние маршруты, например в Болгар. Также в Казани есть примеры гидов, продвигающих личный бренд через социальные сети, то есть они выступают одновременно и экскурсоводами, и блогерами, и экспертами, продают свои услуги через различные формы.

В целом в горячий сезон гид может заработать до 300 тысяч рублей в месяц, но более реалистичной и достигаемой цифрой выглядит сумма в 100 тысяч. Многие гиды сотрудничают с туристическими компаниями, в этом случае их доход не зависит от количества экскурсантов. У них плотный график с четверга по воскресенье, а в остальное время они занимаются, например, частными показами или другой работой.

— Разброс заработка может быть огромным — от 5 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц (показатель топ-уровня специалиста с хорошим экскурсионным пакетом). Чтобы иметь стабильно высокий заработок, необходимо сформировать обширный экскурсионный пакет для клиентов и операторов, — согласна Идрисова. — Он должен включать длительные загородные экскурсии к ключевым достопримечательностям региона, таким как Свияжск, Болгар и другие.