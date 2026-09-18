В Татарстане на выборах можно привиться от гриппа

Вакцинация организована на 1053 избирательных участках

Фото: пресс-служба минздрава РТ

На выборах депутатов Госдумы на избирательных участках организована вакцинация от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В сентябре в Татарстан поступило более 340 тыс. доз вакцины от гриппа. Состав обновлен с учетом штаммов, которые, по прогнозам специалистов, будут циркулировать в этом эпидемическом сезоне.

Привиться можно на 1053 избирательных участках, где работают 836 прививочных бригад. Вакцинация проводится после осмотра медработником при отсутствии противопоказаний.

пресс-служба минздрава РТ

В первую очередь специалисты рекомендуют прививаться беременным, взрослым старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями вне острой фазы, медицинским работникам и работникам образования.

— Выборы — это прекрасная возможность встретиться на избирательных участках с нашим населением, здесь мы предлагаем пройти вакцинацию от гриппа. Пока заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога, мы должны начать формировать коллективный иммунитет, — сказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Напомним, в состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Одновременно в стране проходят выборы 11 глав субъектов.

Алсу Сабирзанова