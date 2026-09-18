Минниханов обратился к татарстанцам перед выборами в Госдуму

Раис Татарстана призвал избирателей проявить активную жизненную позицию и прийти на участки для голосования

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи с выборами депутатов Государственной думы IX созыва, которые пройдут 18—20 сентября. Глава республики призвал всех прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор.

По словам Минниханова, результаты выборов во многом определят вектор развития государства и законотворческой деятельности на следующие пять лет. Раис подчеркнул, что Татарстан традиционно имеет весомое представительство в Госдуме, что позволяет отстаивать интересы республики и ее жителей, реализовывать национальные проекты и социальные программы.

— Каждый из вас вносит свой вклад в успехи страны и республики. И именно от каждого из вас зависит, каким будет наше общее будущее. Призываю вас проявить активную жизненную позицию — прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор, — говорится в заявлении Минниханова.

Раис отметил, что текущий год объявлен в России Годом единства народов и для многонационального Татарстана эта тема особенно близка. Он также заявил, что татарстанцы вместе со всей страной участвуют в специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь и обеспечивают фронт необходимым.

Минниханов призвал избирателей проявить активную жизненную позицию и прийти на выборы всей семьей.

Всего на территории республики будут открыты 2 743 избирательных участка. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что почти 94% избирательных участков разместят на первых этажах.