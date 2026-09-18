В Татарстане открылись первые избирательные участки думских выборов
На территории республики открыты 2742 избирательных участка, голосование продлится с 08:00 до 20:00
В Татарстане и по всей России начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. На территории республики открыты все избирательные участки, голосование продлится с 08:00 до 20:00.
Первыми в России участки открылись на Камчатке и Чукотке — в 23:00 по московскому времени 17 сентября. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
В состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам от 10 партий, 225 — по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.
Одновременно в стране пройдут выборы 11 глав субъектов. Восемь из них — прямые: в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областях, Чечне, Мордовии и Тыве. Еще в трех регионах изберут депутатов местных парламентов.
Подробности по выборам — читайте в материале «Реального времени».
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