В Ростуризме рекомендуют отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России

Фото: Максим Платонов

Россиянам рекомендуют воздержаться от путешествий в страны, которые ввели санкции против РФ. А туроператорам следует временно ограничить продажи туров в соответствующие государства.

Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, рекомендуется в том числе отказаться и от деловых поездок, если это возможно. По ее словам, пребывание в странах, которые ввели санкции в отношении РФ, может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Этим утром стало известно, что США закрыли небо для российских самолетов. Ранее к подобному решению пришел ряд других стран, в числе которых Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и др.



В качестве ответной меры Россия ограничила полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания и др. Кроме того, закрыто воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия и Франция.



Накануне в Росавиации сообщили о проработке организации гуманитарных рейсов из стран, где остается наибольшее количество жителей России. Осуществление подобных перелетов будет возможно при условии принятия положительных решений авиавластей стран Евросоюза. Также жителям РФ рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой.



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Диана Жиленкова