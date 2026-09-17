В Татарстане планируют выплачивать 500 тыс. рублей молодым ветеринарам в селе

На данное пособие смогут претендовать шесть специалистов в возрасте до 35 лет

С 1 января 2027 года для молодых специалистов государственных ветеринарных объединений в районах Татарстана может быть введена выплата в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа будет направлена на поддержку молодых специалистов, работающих в сельских населенных пунктах, не относящихся к административным центрам. Предполагается, что ежегодно на данное пособие смогут претендовать шесть специалистов в возрасте до 35 лет. Для получения выплаты кандидаты должны быть гражданами России, иметь высшее или среднее профессиональное образование и работать в местном ветобъединении. Единовременная выплата будет производиться в течение первых трех лет непрерывной работы.

Обязательным условием для участников программы станет заключение трехстороннего договора между управлением ветеринарии, ветеринарным объединением и молодым специалистом, согласно которому специалист обязуется оставаться на работе в выбранной организации не менее трех лет. При этом служба по призыву, декретный и академический отпуска не будут включены в этот срок. В случае досрочного расторжения трудового договора специалисту будет необходимо вернуть пособие полностью или частично.

Ответственным за реализацию данной программы станет Главное управление ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан, а финансирование будет осуществляться за счет республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что Татарстан получил 10 000 единиц сельхозтехники на 46,8 млрд рублей от Росагролизинга.

Никита Егоров