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Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии

14:25, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 4
Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии
Фото: duma.gov.ru

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — приводит «РИА Новости» слова Мишустина.

Фото: pixabay.com

Мишустин добавил, что Кабмин на три года освободит IT-компании от налога на прибыль.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:27
    Надо идти в ит, похоже
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  • Анонимно 14:38
    А обещали ещё и освобождение от НДФЛ
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  • Анонимно 14:38
    Сколько ипотека по итогу будет? в %
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  • Анонимно 15:38
    а сколько доллар подорожал?)
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