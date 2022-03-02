Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — приводит «РИА Новости» слова Мишустина.

Фото: pixabay.com

Мишустин добавил, что Кабмин на три года освободит IT-компании от налога на прибыль.

Маргарита Головатенко